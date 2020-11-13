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Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı

13 Kasım 2020 Cuma - 14:20 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 16:02

Bu sabah Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan şarkıcı kuliste aniden fenalaştı.


Daha önce de kalp damarlarında stend olduğu öğrenilen ve 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programının çekiminin ardından stüdyoda terlemeye başlayan Mustafa Topaloğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Topaloğlu, çağrılan ambulans ile Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
EŞİNİN GÖZYAŞLARI 
 
Hastanenin acil kapısında bekleyen Mustafa Topaloğlu'nun eşi Hasibe Topaloğlu gözyaşlarına engel olamadı.
 
ANJİYO OLACAK 
 
Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu babasının anjiyo olacağını söyledi: Program çekimi bitikten sonra babam terlemeye başlamış, ambulans buraya getirdi. Doktorlarımıza güvenimiz tam.
 
TOPALOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU 
 
Doktorlardan babasının son sağlık durumu hakkında bilgi alan Çağlayan Topaloğlu, "Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stend'teki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak " dedi.
 
Program çekimi sonrası hastaneye gelen Alişan, Mustafa Topaloğlu'nun aşırı terlediğini belirterek, "Biz fark ettiğimizde çok terlemişti iyileşeceğini umuyoruz" dedi.
 
Öte yandan Demet Akalın'ın, birkaç saat önce Instagram hesabının hikaye bölümünde, Mustafa Topaloğlu'nu paylaştığı görüldü.
 
Öte yandan Demet Akalın'ın, birkaç saat önce Instagram hesabının hikaye bölümünde, Mustafa Topaloğlu'nu paylaştığı görüldü.
 

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