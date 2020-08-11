Ünlü şarkıcı Luna Aliyeva intihar girişiminde bulundu

Hande Yener’e olan benzerliği ile Azerbaycan ’da ün yapan Luna Aliyeva’nın, zor günler geçirdiği öğrenildi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a ulaşan ve açıklamalar yapan ülkenin sevilen sanatçısı Aliyeva, Türk hayranlarından yardım istedi ve Türk bestecilere seslendi. Dün intihara teşebbüs eden ve menajeri tarafından kurtarılan güzel şarkıcı, Tik Tok’ta paylaştığı bir video nedeni ile büyük bir kitlenin tepkisine maruz kaldı.

"PSİKOLOJİM ÇOK BOZUK"

Gürcü şarkısı okuduğu halde sosyal medyada montajla Ermeni şarkısı okuduğu gösterilen şarkıcıya linç kampanyası başlatıldı. Akay’a konuşan Aliyeva, “Önceden benim yanımda çalıştığı için elinde olan benim özel olan her şeyimi sosyal medyada paylaşıyor ve insanları benden nefret ettirmeye çalışıyor. Bu bizim düşmanımız, bunu öldürmek lazım, bunu Azerbaycan’dan kovmak lazım gibi çağrıları var. Türk hayranlarımdan destek istiyorum. Halk içinde beni çok kötü duruma soktu ve intihara ettim, menajerim beni kurtardı. Psikolojim çok bozuk ve yalnız olarak sizden destek istiyorum” şeklinde açıklama yaptı.