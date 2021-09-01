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Ünlü sanatçı Haluk Levent'ten kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu

01 Eylül 2021 Çarşamba - 17:48 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 17:48

Haluk Levent, Twitter hesabında yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.


AHBAP Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 
Kişisel sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Levent, 'Dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. Ben de inanamıyorum şaşkınlık içerisindeyim. Hiçbir belirtisi yok. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerecek. Doktor; iki kez aşı olduğumdan dolayı, böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söyledi' ifadelerini kullandı.
 
DÜN KONSER VERDİ
 
Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balıkesir'de sahne  almıştı...

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