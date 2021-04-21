Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
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- Ünlü sanatçı Hakan Altun'dan kötü haber!
Ünlü sanatçı Hakan Altun'dan kötü haber!
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) | 21 Nisan 2021 Çarşamba - 21:26 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 21:26