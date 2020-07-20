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Ünlü sanatçı Emrah boşanıyor!

Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan’a boşanma davası açtı. Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvuran şarkıcı dosyaya gizlilik kararı aldırdı.

Ünlü sanatçı Emrah boşanıyor!
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