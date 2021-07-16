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Ünlü sanatçı Aylin Coşkun'dan kötü haber!

16 Temmuz 2021 Cuma - 16:29 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 16:29

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu. "Dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı" diyen Coşkun, "Lütfen benimle temas kuranlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.


Ünlü sanatçı Aylin Coşkun, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyurdu. Hesabından açıklama yapan Coşkun, "Covid-19 salgını ilk çıktığı günden beri sebze ve meyveleri eldivenle tutup yıkıyordum. Ancak dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı. Tek duam bu hastalığın anneme bulaşmamış olması. Lütfen benimle temas kuranlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
 
 

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