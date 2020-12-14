Ünlü romancı John Le Carre hayatını kaybetti!

Birçok kitabı Türkçede de yayınlanan ve ülkemizde geniş bir takipçi kitlesi bulunan casusluk romanları yazarı John le Carre, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi, İngiliz romancının dün Royal Cornwall Hastanesi'nde zatürre sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirdi.

Geller, yakın dostu için "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi... Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.

John le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitaplarından bir kısmı şöyle:

'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...

İngiliz The Guardian gazetesi, John le Carre'yi "macera, medeni cesaret ve edebi kabiliyetin eşit parçalarından heyecanlı hikâyeler oluşturan bir yazar" olarak tanımladı.

1931 doğumlu John le Carre, 1940'lı yıllarda İsviçre'de Almanca eğitimi alırken, gizli servisler için çalışmaya başladı. (Hürriyet)