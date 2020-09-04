Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesik tespit edildi

İzmir'de ünlü restoran sahibinin oğlu dün evde ölü bulunmuştu. Boğazında kesik tespit edilen Barış Dev'in bileklerinde de kesik tespit edildiği öğrenildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, dün sabah polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu.
BOĞAZINDA KESİK
Boğazında kesik olduğu tespit edilen Barış Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Barış Dev'in boğazındaki kesiğin yanı sıra bileklerinde de kesik olduğu öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik problemleri olduğu ifade edilen Barış Dev'in intihar etmiş olma ihtamili üzerinde duruluyor. Polisin soruşturması sürüyor.