Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu!

İzmir'deki ünlü restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev evinde ölü bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.
Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
BOĞAZINDA KESİK
İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.