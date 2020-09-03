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Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu!

DHA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 16:10 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 16:10

İzmir'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev (38), evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.


İzmir'deki ünlü restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev evinde ölü bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.  
 
Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
 
BOĞAZINDA KESİK
 
İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. 
 

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