Ünlü radyocuyu bıçaklamıştı! Yeni gelişme...

Ünlü Radyo programcısı Cem Aslan’ı bıçaklayarak yaralayan daha sonra ise etrafındaki kadınlara zarar verdiği iddia edilen saplantılı hayranı sanık Semiha Müge Arcan’ın akli dengesinin yerinde olmadığına dair rapor dosyaya girdi. Bu rapor üzerine mahkeme şikayetçi Çiğdem Öner’i “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanan Arcan’a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme sanığın hastaneye yatırılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, sanık Semiha Müge Arcan ile radyo programcısı Cem Aslan arasında bir takım anlaşmazlıkların olduğu bundan dolayı Aslan’ın etrafındakilere zarar vermeye çalıştığı belirtilerek birinin yüzüne kezzap atıp tutuklandığı belirtilmişti. Olay tarihinde ise sanığın Cem Aslan’ın arkadaşlarının çalıştığı işyerinin önüne geldiği ve Çiğdem Öner’i arkasından yaklaşarak bıçakla yaraladığı belirtilmişti. Savcılık Arcan hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs’’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

KORUMA VE TEDAVİ ALTINA ALINACAK