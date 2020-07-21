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Ünlü radyocular İdlib'te!

21 Temmuz 2020 Salı - 12:31 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 13:01

Radyo D programcısı Adem Metan ve radyo programcısı Ayhan Güngör, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen Tampon bölgede yapılan briket evler yapım çalışmalarını ziyaret etti.


Kışa kadar 50 bine yakın briket ev yapılması planlanan bölgede açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Güllüoğlu, “kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirmiş olacağız. İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da yakın zamanda bölgeyi ziyaret etti. Amacımız kış gelmeden buradaki insanları 50.000 briket evden oluşan sağlıklı bir yaşam alanına yerleştirmek”  dedi.
 
 
İdlib'de Yetimler Okulu'nu ziyaret eden Radyo D Programcısı Adem Metan AFAD'ın hazırladığı kırtasiye malzemelerini bölgedeki çocuklara dağıttı. Adem Metan, “ Bugün İdlib'te çocuklarla bir araya gelip onlara hediyeler dağıtmak, onların mutluluğuna ortak olmak insani vazifemiz olmasının yanı sıra benim için çok anlamlıydı. Bu çocuklar hepimizin geleceği onlara en temel ihtiyaç olan barınma ve yaşam alanı sağladığı için en önemlisi insanlarımızın yaşam hakkına sahip çıktığı için devletimle bir kez daha gurur duydum.” dedi.
 
Radyo D 104.0 frekansında…
 

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