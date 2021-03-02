Ünlü prodüktör Michael Gudinski hayatını kaybetti!

Dünya müzik endüstrisi bugün gelen üzücü bir haberle sarsıldı. Avustralya lı prodüktör ve organizatör Michael Gudinski, 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gudinski’nin Melbourne’deki evinde uykusunda yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Mushroom Records’un kurucusu olan Gudinski yerel yıldızları uluslararası şöhrete kavuşturmasıyla biliniyor. Gudinski’nin dünya müzik piyasasına kazandırdığı en önemli iki isim Kylie Minogue ve Jimmy Barnes olarak öne çıkıyor. 1987 yılında Minogue’la sözleşme imzalayan Gudinski, ünlü sanatçıyı ülkenin en başarılı uluslararası yıldızlarından biri haline getirdi.

Gudinski pek çok ünlü ismi de Avustralya’ya getiren organizatör olarak ün yapmıştı. 1980 ve 1990’lı yıllarda Frank Sinatra ve The Rolling Stones, Gudinski’nin girişimiyle Avustralya’da konserler vermişti. Gudinski son yıllarda ise Bruce Springsteen ve Ed Sheeran gibi isimleri ülkeye getirmişti.

‘GİTTİĞİNE İNANAMIYORUM’

Gudinski’nin ölüm haberi üzerine Instagram ’dan bir paylaşım yapan Kylie Minogue, “Müzik endüstrisinin devi. Benim için her zaman aile gibi olan biri. Kalbim paramparça, gittiğine inanamıyorum. Yeri doldurulamaz ve asla unutulmayacak. Seni her zaman seveceğim” notunu düştü.