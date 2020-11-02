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Ünlü piyanistin Bebek romantizmi!

02 Kasım 2020 Pazartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 12:25

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say önceki akşam eşi Ece Dağıstan ile Bebek’te görüntülendi.


Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü çift objektiflere sarılarak poz verdi.
(Hürriyet)
 

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