Ünlü oyuncuya şok jigolo suçlaması!

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şok suçlama geldi. Ebru Oğuz, sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.

Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı. İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu.

Açıkalın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle üvey kızına ses çıkarmıyor, bu hakaretleri sineye çekiyordu.

CEZALANDIRILSIN TALEBİ

Nilüfer Açıkalın, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı.

Savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti. (Sabah)