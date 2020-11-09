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Ünlü oyuncuya hapis cezası!
Yayınlandığı döneme damga vuran 'Ezel' dizisiyle şöhreti yakalayan Ufuk Bayraktar, Cihangir’deki bir eğlence mekânında çıkan tartışma sonrası bir kadının kafasına alkol şişesi fırlatmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, şişe fırlatarak kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sabah'ın haberine göre; Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği bir mekanda, karşı masasında eğlenen başka bir grupla yaşadığı arbede sonrası karakolluk olmuştu.