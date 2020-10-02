Ünlü oyuncudan şaşırtan paylaşım!

Oyuncu Özgün Aydın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şaşırttı. Üniversite yıllarından bir kareyi paylaşan Aydın'ın yanında şimdi aynı ekipte yer aldığı Ünal Yeter vardı.

'Güldür Güldür Show' ekibinde yer alan Ünal Yeter ve Özgün Aydın 'ın okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olan oyuncu Özgül Aydın arkadaşı Ünal Yeter'le çekildiği bu fotoğrafını, 'Orta Bahçe'nin ortası 2002' notuyla paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'yıllar sizi hiç değiştirmemiş, ikiniz de aynı duruyorsunuz' yorumları yapıldı.

Aynı fotoğrafı paylaşan Ünal Yeter ise, 'Gençliğimiz varmış be Özgün'üm. Gerçi sen şimdi de gençsin. Gıcık oluyorum sana' mesajını yazdı.