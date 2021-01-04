Ünlü oyuncu Tanya Roberts hayatını kaybetti

James Bond serisinin ünlü yıldızı Tanya Roberts, köpeklerini gezdirirken geçirdiği baygınlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Efsanevi yıldızın menajeri, Tanya Roberts'in Kaliforniya’daki bir hastanede,ventilasyon tedavisine başlamasına rağmen iyileşemediğini ve hayatını kaybettiğini belirtti.

James Bond serisinin ünlü yıldızı Tanya Roberts, Noel arifesinde köpeklerini gezdirmesinin ardından bayıldı ve sonrasında hayatını kaybetti. 65 yaşındaki yıldız, 1985 yılında Roger Moore ile birlikte ekranlara gelen A View to Kill filmi ile ün kazanmıştı.

TMZ'nin haberine göre, Tanya köpekleriyle birlikte eve döndükten sonra yere yığıldı ve kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı.

VENTİLASYON TEDAVİSİNE BAŞLAMASINA RAĞMEN İYİLEŞEMEDİ

Menajeri, efsanevi yıldızın Kaliforniya'daki bir hastanede ventilasyon tedavisine başlamasına rağmen iyileşemediğini ifade ederek üzücü haberi verdi. Bir zamanlar bir Bond kızı olarak unutulmaz olma hikayesini, o zamanlar şu anki bildiklerini bilmediğini ve kim olsa o rolü geri çeviremezdi sözleriyle anlatmıştı. O zamanlar çok genç olduğunu ve doğru bildiği şeyi yaptığını belirtti.

CHARLIE'NİN MELEKLERİ FİLMİNDE DE ÖNEMLİ BİR ÜN KAZANMIŞTI

Tanya, aynı zamanda başka bir ikonik pop kültürü ile de iç içeydi. Charlie'nin Melekleri filminde de önemli bir ün kazanan Tanya, bu programda suçlarla mücadele eden Julie Rogers karakterini canlandırdı. Ünlü yıldız, aynı zamanda That 70's Show'daki uzun rolü ile de hafızalara kazınmıştı.

40'IN ÜZERİNDE YAPIMDA YER ALDI

Tanya, kendini 70'ler ve 80'ler boyunca pek çok filmde buldu. The Beastmaster ve Sheena gibi önemli filmlerle birlikte kariyerinde 40'ın üzerinde yapımda yer aldı.