Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Songül Öden'den kötü haber geldi. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.
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Ünlü oyuncu Songül Öden hastaneye kaldırıldı
13 Ocak 2021 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 10:36