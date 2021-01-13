13 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.564 0.92 EURO 9,0490 -0.61
USD 7,4180 -0.48 ALTIN 442,140 -0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü oyuncu Songül Öden hastaneye kaldırıldı

13 Ocak 2021 Çarşamba - 10:36 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 10:36

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber. Durumu ağırlaşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.


Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Songül Öden'den kötü haber geldi. Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Songül Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenildi.
 
 

ETİKETLER

songül öden hastane ünlü oyuncu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.