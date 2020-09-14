Ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu evlendi

Seren Fosforoğlu bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi iş adamı Kaan Önal ile sade bir törenle evlendi.

Seren Fosforoğlu’nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaparken, damat Kaan Önal’ın şahitleri ise Avukat Ali Elbeyoğlu ve Psikolog eşi Seliyha Elbeyoğlu oldu. Fosforoğlu geceye stil danışmanı arkadaşı Erdal Güvenç hazırladı. Oyuncu Seren Görgüzel, Billur Kalkavan gibi isimlerin yer aldığı nikahın ardından kovid önlemlerine ve sosyal mesafeye de çok dikkat edilerek yakın arkadaş grubuyla yemek yendi.