14 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.00 EURO 8,8760 0.24
USD 7,4900 0.23 ALTIN 468,380 0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu evlendi

14 Eylül 2020 Pazartesi - 7:38 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 7:38

Seren Fosforoğlu bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi iş adamı Kaan Önal ile sade bir törenle evlendi.


Seren Fosforoğlu’nun nikah şahitliğini Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaparken, damat Kaan Önal’ın şahitleri ise Avukat Ali Elbeyoğlu ve Psikolog eşi Seliyha Elbeyoğlu oldu. Fosforoğlu geceye stil danışmanı arkadaşı Erdal Güvenç hazırladı. Oyuncu Seren Görgüzel, Billur Kalkavan gibi isimlerin yer aldığı nikahın ardından kovid önlemlerine ve sosyal mesafeye de çok dikkat edilerek yakın arkadaş grubuyla yemek yendi.

ETİKETLER

Seren Fosforoğlu Seren Fosforoğlu kim Seren Fosforoğlu evlendi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.