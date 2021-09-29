Ünlü oyuncu Selen Seyven'den güzel haber!

Selen Seyven, Ağustos 2020'de aile ve yakın dostları arasında İzmir’de gerçekleşen törenle, beş aydır tanıştığı inşaat sektöründe çalışan Baran Yıldırım ile dünyaevine girmişti. Son olarak 'Avlu' dizisinde 'Hayal' karakterine hayat veren oyuncudan güzel haber geldi. Bebeğini dünyaya getiren Seyven, oğluna Marsel ismini verdi.
Mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, çiçek gönderen eşine teşekkür ederken, "Anne ve baba oldu bu iki tip" mesajını yayınladı.
"OĞLUM MARSEL"
138 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden kalp içinde oğlunun elini paylaşan Selen Seyven, "Oğlum Marsel" notunu düştü.