Ünlü oyuncu Selen Seyven'den güzel haber!

Geçtiğimiz yıl sessiz sedasız nikah masasına oturan 35 yaşındaki oyuncu Selen Seyven ile Baran Yıldırım, anne ve baba olma mutluluğu yaşadı.

Selen Seyven, Ağustos 2020'de aile ve yakın dostları arasında İzmir ’de gerçekleşen törenle, beş aydır tanıştığı inşaat sektöründe çalışan Baran Yıldırım ile dünyaevine girmişti. Son olarak 'Avlu' dizisinde 'Hayal' karakterine hayat veren oyuncudan güzel haber geldi. Bebeğini dünyaya getiren Seyven, oğluna Marsel ismini verdi.

Mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, çiçek gönderen eşine teşekkür ederken, "Anne ve baba oldu bu iki tip" mesajını yayınladı.

"OĞLUM MARSEL"