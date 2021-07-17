Ünlü oyuncu Seda Güven'in acı günü

Son dakika haberine göre; Ünlü oyuncu Seda Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Seda Güven'in babası Oğuz Güven vefat etti. Sevilen oyuncu Güven, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan Güven, "Babamız Oğuz Güven'i kaybettik. 17.07.2021 ikindi namazına müteakiben Gaziosmanpaşa Merkez Camii'den kaldırılarak, Pierre Loti mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Güven'e yaptığı paylaşım sonrasında arkadaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.

SEDA GÜVEN KİMDİR?

Türk sinema , tiyatro ve televizyon oyuncusu olan Seda Güven 28 Ağustos 1984'te Balıkesir 'de doğdu. Lisede moda tasarımı alanında eğitim görmesinin ardından Marmara Üniversitesi Tekstil Tasarım Bölümü'nde eğitimini tamamladı.

2005 yılında ATV ekranlarında yayınlanan 'Ekmek Teknesi' adlı dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Seda Güven, asıl çıkışını 2010 yılında Kanal D 'de yayınlanan 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' adlı dizide canlandırdığı Meltem rolüyle yaptı. 2014 yılında Star TV de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Seda Güven, Valentina Verjenskaya karakterini canlandırdı.

2014 yılında Keremcem ile evlenen ve 2015 senesinde boşanan Güven, 2019 yılında iş adamı Ali Güzel ile evlendi.