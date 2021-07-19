Ünlü oyuncu Pilar Bardem hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Javier Bardem'in kendisi gibi oyuncu olan annesi ve Penelope Cruz'un kayınvalidesi Pilar Bardem, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Pilar Bardem İsyanya'nın Oscarı Goya dahil, çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Oscar Ödüllü oyuncu Javier Bardem'in acı günü. Oyuncunun annesi olan ünlü İspanyol aktrist Pilar Bardem, akciğer kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada Bardem'in ölümünün kovid-19'la bir ilgisi olmadığının altı çizildi.

Pilar Bardem kimdir?

82 yaşında hayatını kaybeden Pilar Bardem, İspanyol tiyatrosu, televizyonu ve filmlerinde yaptığı çalışmalarla biliniyordu.

İspanya'nın en büyük sinema ödülü Goya'yı da kazan oyuncunun Madrid 'deki Ruber Hastanesi'nde vefat ettiği açıklandı.

Javier, Monica ve Carlos'un mesajı

Pilar Bardem'in ölümünün ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Pilar'ın çocukları Javier, Monica ve Carlos'un annelerine ettiği teşekküre yer verilerek "Örnek annemiz Pilar Bardem'in vefat haberini paylaşıyoruz. Ailesinin sevgisi ile çevrili olarak huzur içinde ve acı çekmeden bu dünyadan göç etti" denildi.

Açıklamanın devamında "Hem İspanya 'da hem de yurt dışında birçok kişinin ona duyduğu hayranlığı biliyoruz. Annemize olan bu sevgiyi tüm kalbimizle takdir ediyoruz" diye yazıldı.

Pilar Bardem, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyunca da dahil olmak üzere 8 Goya ödülü kazanan 1995 yapımı 'Nadie Hablara de nosotras cuando hayamos muerto' (Ölünce Kimse Bizden Bahsetmeyecek) filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Aynı zamanda bir aktivist de olan ünlü oyuncu, sinema çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi ve 2003'te Irak 'ta başlatılan savaşa karşı çıkmak gibi birçok kampanyaya da öncülük etmişti.

Penelope Cruz'un kayınvalidesiydi

Javier Bardem'in eşi Penelope Cruz, kayınvalidesi olan Pilar Bardem'le 4 kez çalışmıştı. Bunlar 'Entre Rojas' 'Live Flesh' 'Don't Tempt Me' filmleri ve 'Hecuba, un sueno de pasion' belgeseliydi.

Penelope Cruz da acı haberin ardından bir paylaşım yaptı. Cruz paylaşımında Pedro Almodovar'ın 'Live Flesh' filminden bir kare paylaşırken şunları yazdı:

"Sevgili Pilar, bu fotoğrafa bakıyorum ve biri şu anda beyaz perdenin ötesinde kaderin bizim için hazırladığı harika planları söyleseydi tepkimiz ne olurdu diye merak ediyorum. Bana karşı her zaman iyiydin. Daha iyi bir kayınvalideye sahip olmayı hayal edemezdim. Bize, çocuklarına, torunlarına, ailene ve arkadaşlarına verdiğin tüm sevgi için teşekkür ederim. Bana çok şey kattın. Her zaman en çok ihtiyacı olanın yanıda olduğun ve adaletsizliğe karşı sesini yükselttiğin için teşekkür ederim."

Antoni Banderas'ın büyük üzüntüsü

Ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas da bir paylaşım yaparak İspanya'nın saygı duyulan bir sanatçıyı kaybettiğini yazdı. Banderas paylaşımında, "Pilar Bardem aramızdan ayrıldı. İspanya'daki sahneler ve sinemalar saygın bir oyuncuyu kaybetti. Bu zor zamanda kalbim ailesiyle birlikte. Carlos, Monica ve Javier'e başsağlığı diliyorum" dedi. (Haber Global)