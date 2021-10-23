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Ünlü oyuncu Peter Scolari yaşamını yitirdi

23 Ekim 2021 Cumartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 14:48

Hollywood sinemasının en önemli karakterlerinden ünlü oyuncu Peter Scolari 66 yaşında hayatını kaybetti.


Kült olmuş birçok filmin yanı sıra TV dizilerinde de rol alan Peter Scolari'nin 66 yaşında öldüğü açıklandı.
 
Haber Global'in aktardığına göre Scolari, en çok Tom Hanks ile birlikte oynadığı Lucky Guy ile tanınıyordu. Ayrıca "Girls"teki kızını büyütmesi gerek eşcinsel baba rolüyle de büyük beğeni kazanmıştı. Scolari'nin 2 yıldır savaştığı kansere yenik düştüğü, menajeri Ellen Lubin Sanitsky tarafından açıklandı.
 
PETER SCOLARİ KİMDİR?
 
Henüz tanınmadığı dönemde 1980-82 yılları arasında yayınlanan Bosom Buddies'te Tom Hanks'in rol arkadaşı olarak dikkat çekti.
 
İki oyuncunun yolu hep kesişti. Tom Hanks'in ilk yönetmenlik denemesi olan 1996 yapımı That Thing You Do! ve 2013 yapımı Lucky Guy'da ikili birlikteydi. Scolari, Broadway'de Wicked, Hairspray ve Bronx Bombers'la sahne aldı. Oynucunun son rolü Evil dizisindeki Piskopos Tomas Marx olmuştu.
 
Dizinin yaratıcılarından Robert King onun için "Çalıştığımız en komik, sinsi komik, aktörlerden biriydi" yorumunda bulundu. 1982-90 yılları arasında oynadığı TV yapımlarıyla üç kez Emmy'ye aday gösterildi. 2016'da Girls'de Lena Dunham'ın Hannah'sının babası Ted Horvath rolüyle Emmy Ödülü kazandı.
 

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