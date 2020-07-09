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Ünlü oyuncu Naya Rivera kayboldu

Ünlü oyuncu Naya Rivera kayboldu
 
Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera'nın Çarşamba günü kaybolduğunu açıkladı.
 
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