Ünlü oyuncu Miray Daner şarkıcı oluyor

Pandemi dönemini iyi değerlendiren isimlerden biri de Miray Daner oldu. Güzel oyuncu müzik hayalini gerçekleştirmek için şan dersi alıyor. Katıldığı televizyon programlarında sesinin güzelliğiyle dikkat çeken genç oyuncu, müzisyen arkadaşlarıyla stüdyoya girip yeni bir pop şarkısı seslendirdi.

Kanal D’de yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen “Vatanım Sensin” adlı diziyle adını duyuran Miray Daner, müzik hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. Katıldığı televizyon programlarında sesinin güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu bu yeteneğini profesyonel alanda göstermek için stüdyoya girdi.

Şan dersleri aldı

Pandemi döneminde şans dersleri alan Daner verdiği bir röportajda “Şan dersleri alıyorum. Şan dersi alırken müzik üzerine yoğunlaşmak gibi bir planım yok. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama meslek olarak yaparım dediğim bir alan değil” demişti. Ancak geçtiğimiz ekim ayında konuk olduğu İbrahim Selim’in programında Sezen Aksu ’nun “Vay” isimli şarkısını seslendiren genç oyuncu gelen güzel tepkiler sonrasında bu fikrini değiştirdi.

Şarkının düzenlemesi bitti

Single çıkarmak için çalışmalara başlayan Daner yeni bir pop şarkısını seslendirdi. Müzisyen arkadaşlarıyla birlikte çalışmalarını basına yansımaması için gizlilikle yürüten genç oyuncu şarkının düzenlemesini kısa süre önce bitirdi. Ancak Daner şarkısı için herhangi bir müzik şirketiyle henüz anlaşmaya imza atmadı.

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