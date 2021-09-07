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Ünlü oyuncu Michael K. Williams hayatını kaybetti

07 Eylül 2021 Salı - 7:58 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 7:58

'The Wire' dizisinde 'Omar Little' karakterine hayat veren Michael K. Williams evinde ölü bulundu.


Son yılların popüler yapımlarından The Wire'daki 'Omar Little' rolünü canlandıran aktör Michael K. Williams, 54 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktör New York City'deki dairesinde ölü bulundu. Williams'ın cansız bedeninin yeğeni tarafından Brooklyn'deki evinin oturma odasında bulunduğu bildirildi.
 
THE WIRE İLE POPÜLER OLDU
 
New York polisinin, dairede uyuşturucu gereçleri bulunması nedeniyle ölüm sebebi olarak aşırı doz ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Adli tıptan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Williams, toplam beş sezon süren HBO dizisi 'The Wire'da popüler bir karakter oyuncusuydu. Oyuncu ayrıca 'Bringing Out the Dead,' 'The Road' ve 'Gone Baby Gone' filmlerinde aldığı rollerle de tanındı.
 

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