Ünlü oyuncu Mesut Akusta hastaneye kaldırıldı

TRT1’de yayımlanan Teşkilat’ın Mete Bey’i, usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız. pic.twitter.com/MkkNasxvUw