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Ünlü oyuncu Mesut Akusta hastaneye kaldırıldı

19 Ağustos 2021 Perşembe - 21:39 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 21:39

Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alındı.


TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin Mete Bey'i, usta oyuncu Mesut Akusta geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
 
Yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Usta oyuncu Mesut Akusta Ankara beyin kanaması
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