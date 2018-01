Ünlü oyuncu Mark Salling hayatına son verdi

2015’te bir ihbar üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan Salling’in bilgisayarında ve harici hafıza kartında yaklaşık 50.000 fotoğraf bulunmuştu. Depresyona girdiği için akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Salling hakkındaki ceza 7 Mart’ta açıklanacaktı.

Salling 22 Ağustos’ta da intihar girişiminde bulunmuş fakat daha sonra ev arkadaşının duruma müdahale etmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Nisan-Aralık 2015 tarihleri arasında istismara uğrayan çocukların olduğu fotoğraflar indirdiği belirlenen Salling’in bu görselleri yetişkin bir kadına gösterdiği ve bu kişinin güvenlik görevlilerine Salling’i ihbar ettiği açıklandı. Salling’in bu suçunu gizlemek için bilgisayarındaki IP adresini değiştiren bir yazılım kullandığı iddia edilmişti.

MARK SALLING KİMDİR?

17 Ağustos 1982'de Amerika 'nın Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde doğan Mark Salling, doğduğu şehirde büyüdü ve 2001'de Lake Highlands Lisesi'nden mezun oldu. Lise sonrası Los Angeles Music Academy College of Music'te eğitim gören Salling, ilk olarak Children of the Corn IV: The Gathering filminde rol aldı.