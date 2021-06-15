Ünlü oyuncu Lisa Banes hayatını kaybetti

Beyin travması geçiren ve hastaneye kaldırılan Lisa Banes, 10 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. New York Post’un haberine göre Banes, 14 Haziran günü yaşamını yitirdi.

YAKALANAN KİMSE YOK

Polisin soruşturması sürerken, Banes’in olay günü eşi Kathryn Kranhold’la bir partide buluşmak üzere yolda olduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kimliği belirlenemeyen bir motor sürücüsü Amsterdam Bulvarı üzerinde Banes’e çarptıktan hızla gözden kayboldu. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.