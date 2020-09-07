Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı corona virüse yakalandı!

Aşk 102 oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz'un corona virüse yakalanması magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuların haberinin şoku atlatılamamışken Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın da corona virüs olduğu ortaya çıktı. Yazıcı haberlerin ardından bir paylaşım yaptı.

Aşk 102'nin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka'nın corona virüs olması herkesi korkuttu. Çukur dizisinde de rol alan Kubilay Aka'nın ardından sette sıkı tedbirler alındı.

Aşk 102'nin oyuncularının haberinin şoku devam ederken bir hastalık haberi daha gündeme geldi. İpek Filiz Yazıcı'nın da corona virüs testi pozitif çıktı.

Aşk 102'nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı haberin duyrulmasının ardından bir paylaşım yaptı. Camın ardından elini uzatan ünlü oyuncu bu paylaşıma "sosyal mesafe" notunu düştü.

İpek Filiz Yazıcı'nın test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi.