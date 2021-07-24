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Ünlü oyuncu Holmes Mitchell, Fethiye'de otel odasında ölü bulundu

24 Temmuz 2021 Cumartesi - 23:42 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 23:42

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir otelde konaklayan  Mitchell'den uzun süre haber alamayan otel görevlileri odaya girdi.
 
Mitchell'i hareketsiz gören çalışanların, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden  yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık  ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Mitchell'in cenazesi, kesin ölüm  nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
 
İlk incelemeye göre, Mitchell'in düşerek kafasını çarptığı ve öldüğü  ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
 
Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye  çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3  yaşındaki Aylan bebeğin hikayesini anlatan filmde rol almıştı.
 

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İskoçya Michael Holmes Mitchell Muğla Fethiye
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