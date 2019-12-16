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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

16 Aralık 2019 Pazartesi - 10:14 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 10:14

Oyuncu Anna Karina yaşamını yitirdi


1960'lara damga vuran Danimarka kökenli Fransız oyuncu Anna Karina, 79 yaşında hayatını kaybetti.
 
Bir süredir Paris'te kanser tedavisi gören Anna Karina, son nefesini verdiğinde, eski eşi ABD'li yönetmen Dennis Berry (75) yanı başındaydı.

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