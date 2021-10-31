31 Ekim 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1330 -0.14
USD 9,5900 0.66 ALTIN 551,060 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ünlü oyuncu Emre Karayel paylaştı! Havada büyük panik

DHA |  31 Ekim 2021 Pazar - 20:13 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 20:13

Ünlü oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini belirterek, "Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk" ifadesini kullandı.


Bir süre kaldığı Adana'dan İstanbul'a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi. Karayel, paylaşımında, "Patlama oldu uçakta ve Yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel'in paylaşımına çok sayıda takipçisi, ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.
 

ETİKETLER

Ünlü oyuncu Emre Karayel sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.