Gazetevatan.com » Magazin » Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile eşinin sıra dışı evliliği!
Ünlü oyuncu Elvin Levinler ile eşinin sıra dışı evliliği!
Güzel oyuncu Elvin Levinler, 2017'de mimar Bülent Kocamanoğlu ile hayatını birleştirdi. Ancak çiftin evliliği alışılmışın dışına çıktı. Evlenmeden önce küçük bir ev tutan çift, çok sık seyahate çıktıkları için kısa sürede evlerini kapattı.
Günaydın'ın haberine göre çiftin evlendikten sonra otel odalarında geçen macerası başladı. Tam üç yıl boyunca ülke ülke gezen ikili, yerleşik bir düzen olmadan yaşadı.