Ünlü oyuncu Eda Ece'den yeni haber! Koronavirüse yakalanmıştı

Sevilen oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde dizi setinde koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüse yakalandığı tarihten itibaren bir açıklama yapmayan ünlü oyuncudan ilk açıklama bugün sosyal medya üzerinden geldi.
"HASTALIĞIN BAŞINDA İYİ DEĞİLDİM, ENDİŞELİYİM..."
Konuyla ilgili açıklama yapan Ece, "Herkese merhaba! Haberlerden duydugˆunuz u¨zere malesef ben de #covid gec¸iriyorum. Yarın karantinamın son gu¨nu¨. S¸u anda iyiyim. Hastalıgˆın 1-7 gu¨nu¨ hic¸ de iyi degˆildim. S¸u an c¸evremde hala bir su¨ru¨ hasta insan var, u¨lkemizde canıyla ugˆras¸an bir su¨ru¨ insan var, restoranların ac¸ılmıs¸ olması gibi s¸eylere inanamıyorum. Bazı sekto¨rlerin c¸ok etkilendigˆini biliyorum ama nasıl olacak endis¸eliyim. Bizim gibi kalabalıkta c¸alıs¸an herkes, lu¨tfen kendinize dikkat edin!!!! Neyse, hastalıgˆım boyunca tek gu¨ldu¨gˆu¨m an bu filmi izledigˆim andı. O kadar c¸ok seviyorum ve gu¨lu¨yorumki yıllar sonra yine beni mutlu etti. Gu¨lmek bu hayattaki en gu¨zel s¸ey. Hasta olan herkesin biran o¨nce iyiles¸mesini, yu¨zlerinin gu¨lmesini diliyorum. Aramalar ve mesajlar ic¸in de tes¸ekku¨r ederim. Ben de sizi c¸ok seviyorum." ifadelerini kullandı.