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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek'e saplantılı hayranından taciz!

20 Eylül 2021 Pazartesi - 7:50 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 7:50

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyada kendisine sürekli taciz mesajları atan kişiyi, kapısının önünde görünce korku dolu anlar yaşadı. Dilara Aksüyek, kendisini takip eden, son olarak ise gittiği kafede karşısına çıkan tacizcisinden şikayetçi oldu.


Dizi ve filmlerin aranılan oyuncularından Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya mesajlar aldı. Mesajı gönderen kişi, oyuncuya aşık olduğunu, tanışmak istediğini ve kendisine bir şans vermesini istiyordu. Aksüyek cevap vermeyince mesajların ardı arkası kesilmedi. Üstelik öfke dolu ifadelerle tehdit edilmeye başlandı.
 
 
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
 
Aynı şahıs, bir gün sonra oyuncunun kapısına araçla gidip onu gözetlemeye başladı. Takibe başlayan şahıs, gittiği kafede karşısına çıkıp mesajları atanın kendisi olduğunu söyleyince korkuya kapılan Aksüyek, polisi arayıp yardım istedi. Karakola götürülen 31 yaşındaki Mehmet A., oyuncuyu sevdiğini söyledi. Aksüyek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. (Sabah)
 

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