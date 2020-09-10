Ünlü oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı.
Rigg, 1969’daki James Bond On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.
DIANA RİGG KİMDİR?
20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya gelen Dame Enid Diana Elizabeth Rigg, ilk defa 1957'de Kafkas Tebeşir Dairesi'nde sahne alarak profesyonel oyunculuk yaptı ve 1959'da İngiltere'nin prestjili tiyatro topluluğy Royal Shakespeare Company'e (RSC) katıldı. Onu genel üne kavuşturan ilk önemli rolü The Avengers TV dizisi ile oldu. 1965- 1968 yılları arasında, 3 sezon boyunca canlandırdığı Emma Peel karakteri oldukça başarılı oldu. Uzun soluklu meşhur İngiliz dizisi The Avengers'ın belki de akla ilk gelen en önemli kadın karakteridir. Daha sonra You, Me and the Apocalypse'da Sutton karakterini ve in Detectorists'de Rachel Stirling'i canlandırdı. Game of Thrones'da Orona Tyrell rolünü canlandırdı.
1971'de Abelard & Heloise'un yapımcılığında ilk Broadway oyuncusu seçildi. Film rolleri arasında Bir Yaz Gecesi Rüyasında Helena (1968); Kraliçenin Hizmetinde (1969) James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo'yu oynadı.
1994'te En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görüldü.
Güney Yorkshire'daki Doncaster'da doğdu. Babası Yorkshire'da doğumlu bir demiryolu mühendisi olan Louis Rigg, annesi Beryl Hilda'dır. İki aylıkken ailesi Hindistan'a taşındı. Babasının demiryolu idarecisi olarak çalıştığı Hindistan'da Bikaner'de sekiz yaşına kadar yaşadı ve Hintçe öğrendi. Daha sonra Batı Yorkshire'dad Pudsey yakınlarındaki Fulneck'te bulunan yatılı bir okula gönderildi. 1955-57 yılları arasında sınıf arkadaşları Glenda Jackson ve Siân Phillips ile birlikte Drama Sanatları Kraliyet Akademisi'nde (Royal Academy of Dramatic Art)'da oyunculuk yaptı.