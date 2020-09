Ünlü oyuncu Diana Rigg hayatını kaybetti

DIANA RİGG KİMDİR?

20 Temmuz 1938 tarihinde dünyaya gelen Dame Enid Diana Elizabeth Rigg, ilk defa 1957'de Kafkas Tebeşir Dairesi'nde sahne alarak profesyonel oyunculuk yaptı ve 1959'da İngiltere 'nin prestjili tiyatro topluluğy Royal Shakespeare Company'e (RSC) katıldı. Onu genel üne kavuşturan ilk önemli rolü The Avengers TV dizisi ile oldu. 1965- 1968 yılları arasında, 3 sezon boyunca canlandırdığı Emma Peel karakteri oldukça başarılı oldu. Uzun soluklu meşhur İngiliz dizisi The Avengers'ın belki de akla ilk gelen en önemli kadın karakteridir. Daha sonra You, Me and the Apocalypse'da Sutton karakterini ve in Detectorists'de Rachel Stirling'i canlandırdı. Game of Thrones'da Orona Tyrell rolünü canlandırdı.