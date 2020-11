Ünlü oyuncu David Prowse hayatını kaybetti

Beyazperdenin efsane serilerinden olan Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader rolüne hayat veren aktör David Prowse yaşamını yitirdi.

Prowse'un menajeri Thomas Bowington'un aktörün ölümüyle ilgili olarak, "Güç onunla olsun, her zaman. Bizim ve dünyanın her yerindeki milyonlarca hayran için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi. Prowse, kariyeri boyunca Doctor Who (1963-1989) dizisi ve Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) filmi de dahil olmak üzere 50'den fazla filmde rol aldı. 1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Prowse, 1967'de 'Casino Royale' filmiyle sinema ya adım attı. Stanley Kubrick'in kült filmi A Cloakwork Orange'da rol alan oyuncu ayrıca Sperman rolü için Christopher Reeve'in antrenörlüğünü yaptı.