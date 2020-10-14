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Ünlü oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti

14 Ekim 2020 Çarşamba - 10:52 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 10:57

ABD’de 'Two and a Half Men' dizisindeki 'Berta' rolüyle hafızalara kazınan Conchata Ferrell, kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.


8 Ağustos’ta hakkında öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Conchata Ferrell’ın, California’da Sherman Oaks Hastanesi’nde 12 Ekim’de yaşamını yitirdiği duyuruldu. ABD'li oyuncunun kalp krizine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.
 
 
12 sezon boyunca yayınlanan 'Two and a Half Men'de Ferrell’la birlikte rol alan Jon Cryer ve Charlie Sheen gibi isimler, sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.
 
Jon Cryer, "Çok güzel bir insandı. Sıcaklığı ve hassasiyeti gerçekti. Neşe dolu kadını özleyeceğim için ağlıyorum. 'Two and a Half Men'deki ilk günü hatırlıyorum. Onun hayranı olduğumu söylüyordum ama inanmıyordu" ifadelerini kullandı.

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