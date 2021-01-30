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Ünlü oyuncu Cicely Tyson yaşamını yitirdi

30 Ocak 2021 Cumartesi - 16:05 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 16:05

Siyahi oyuncular için verdiği mücadele ile tanınan ABD'li oyuncu Cicely Tyson, 96 yaşında hayatını kaybetti.


70’li yıllarda canlandırdığı karakterlerle sinema sektöründeki Afroamerikalı kadınlara karşı birçok stereotipi yıkan ünlü oyuncu Cicely Tyson, 96 yaşında hayatını kaybetti. Tyson’ın ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Sanatçının ölümüyle ilgili detay verilmedi.
 
MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU
 
70 yıllık kariyerinde Tyson, ABD’nin siyah vatandaşlarını suçlu, ve etik dışı gösteren yapımlarda oynamayı reddetti. Meslektaşlarına da aynı duruşu sergilemesi için birçok kez çağrıda bulundu.
 
ONURSAL OSCAR ÖDÜLÜ
 
Tyson kariyeri boyunca 100’den fazla film, dizi ve müzikalde rol aldı. 1972 yapımı Sounder filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar’a aday oldu. 88 yaşında oynadığı 'The Trip to Bountiful'daki rolüyle Tony ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu. Tyson, 2018 yılında Onursal Oscar ödülüne değer görüldü.
 
 

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Cicely Tyson ABD oyuncu
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