Ünlü oyuncu Chick Vennera hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Chick Vennera'nın 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Altın Kızlar dizisinde de rol alan Vennera'nın uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ve bu savaşını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun evinde yalnızken öldüğü duyuruldu. Haberi kızı Nicky Vennera açıkladı.

Chick Vennera'nın herkes tarafından tanınmasını "Thank God It's Friday" filmi sağlamıştı.

Donna Summer, Debra Winger ve Jeff Goldblum'un başrollerini paylaştığı bu başarılı yapımın ünlü sahnesinde park edilmiş araçların üzerinde yaptığı dansla dikkatleri üzerine çeken Chick Vennera, daha sonra Beatrice Arthur, Betty White, Rue McClanahan ve Estelle Getty'in başrollerinde olduğu klasikleşmiş komedi dizisi The Golden Girls yani Altın Kızlar'da rol aldı. Dizide "Enrique" karakterini canlandırdı.

Chick Vennera kimdir?

Vennera ayrıca Capitol Critters, Batman : The Animated Series, The Real Adventures of Jonny Quest, Pinky and the Brain gibi birçok yapımda da sesiyle yer aldı.