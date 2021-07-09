Aralarında Altın Kızlar'ın da (The Golden Girls) olduğu birçok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Chick Vennera hayatını kaybetti. Chick Vennera, kendisi gibi ünlü oyuncu Suzanne Venera ile evliydi.

Ünlü oyuncu Chick Vennera'nın 74 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Altın Kızlar dizisinde de rol alan Vennera'nın uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ve bu savaşını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun evinde yalnızken öldüğü duyuruldu. Haberi kızı Nicky Vennera açıkladı.

Chick Vennera'nın herkes tarafından tanınmasını "Thank God It's Friday" filmi sağlamıştı.

Donna Summer, Debra Winger ve Jeff Goldblum'un başrollerini paylaştığı bu başarılı yapımın ünlü sahnesinde park edilmiş araçların üzerinde yaptığı dansla dikkatleri üzerine çeken Chick Vennera, daha sonra Beatrice Arthur, Betty White, Rue McClanahan ve Estelle Getty'in başrollerinde olduğu klasikleşmiş komedi dizisi The Golden Girls yani Altın Kızlar'da rol aldı. Dizide "Enrique" karakterini canlandırdı.

Chick Vennera kimdir?

Vennera ayrıca Capitol Critters, Batman : The Animated Series, The Real Adventures of Jonny Quest, Pinky and the Brain gibi birçok yapımda da sesiyle yer aldı.

New York doğumlu olan Vennera, hayatının büyük bölümünü Los Angeles 'ta geçirdi. Ordudan ayrıldıktan sonra Disney'de şarkıcı ve dansçı olarak çalıştı. Grease'in Broadway versiyonunda rol aldı.

70'lerde TV dizisi Baretta'da, The Moneychangers'ta göründü. Bu yapımlar ona Robert Blake, Kirk Douglas ve Christopher Plummer gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşma imkanını sağladı.

Asıl çıkışını ise Thank God It's Friday ile yaptı. Deri kıyafetiyle yaptığı dansla yeteneklerini konuşturdu.

1978 ile 1981 yılları arasında Vegas'ta oynadı. Ayrıca Richard Gere'in Yanks'ında oynadı. Robert Redford ile The Milagro Beanfield War'da da rol buldu. Sonrasında Altın Kızlar dizisinde boy gösterdi.

Vennera'nın yaptığı son iş ise 2009'da Bayonetta adlı video oyunu için yaptığı çalışmalar oldu.

Piyano, klarnet ve saksafon da çalabilen ünlü oyuncu Suzanne Venera ile evliydi. (Haber Global)