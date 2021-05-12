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Ünlü oyuncu Büşra Pekin'i yıkan haber

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 22:00 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 9:43

Oyuncu Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.


Oyuncu Büşra Pekin'in babası, Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı kalp krizi geçirdi. Volkan Pekin, hayatını kaybetti. Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babasının vefat haberini, "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin" sözleriyle duyurdu.
 

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