Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy'dan haber var!

Boğaç Aksoy " 2. kemoterapiyi tamamladım. Saçlarım döküldü. Zaman zaman zor günler geçirdim ama her şey yolunda gidiyor. Dualarınızı hissediyorum" dedi.

ÖNCE MODEL SONRA OYUNCU Yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy da Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit gibi Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. 2012 yılında Berk Atan'ın birinci olduğu yarışmada Aksoy üçüncülük derecesini elde etti. Cristiano Ronaldo 'ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı ismin daha sonra modellik kariyerine ara verip Vahide Gördüm Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Çılgın Dershane 3 filminde rol alan Aksoy, daha sonra Arka Sokaklar da oyunculuk kariyerine devam etti. İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu 32 yaşındadır.