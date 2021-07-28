Ünlü oyuncu Bob Odenkirk hastaneye kaldırıldı

Televizyon ve film yıldızı usta aktör Bob Odenkirk, Better Call Saul dizisinin setinde fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ünlü aktör Bob Odenkirk, Better Call Saul dizi sinin çekimleri için Los Angeles ’taki sete gitti. 58 yaşındaki oyuncu çekimler sırasında kendini kötü hissetti ve bir anda yere yığıldı.

Baygınlık geçiren oyuncuya ilk olarak set ekibi müdahale etti. Hemen Los Angeles’ta bir hastaneye kaldırılan usta oyuncu acil servise alındı. Salı günü rahatsızlanan Odenkirk’in tedavisine acil serviste devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

Usta oyuncunun hastaneye nakledilirken bilincinin açık olup olmadığı ise bilinmiyor…

Bob Odenkirk, 'Better Call Saul' dizisinde 'Saul Goodman' karakterine hayat veriyor. 2015 yılında yayın hayatına başlayan dizi 5 sezondur devam ediyor. Dizinin 6 sezon çekimlerine Los Angeles'ta başlandı.