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Ünlü oyuncu Billur Kalkavan acı haberi duyurdu!

27 Ekim 2021 Çarşamba - 13:37 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 13:42

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın 91 yaşındaki annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Kalkavan, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.


Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın 91 yaşındaki annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Kalkavan, annesiyle çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşarak acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
 
"Annem bu sabah babamın yanına gitti"
 
Verdiği bir röportajda çok güzel bir çocukluk geçirdiğini, ve hiç kötü anısı olmadığını söyleyen Billur Kalkavan duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
 
"Bana ve kardeşim Rıza'ya can veren güzel annem bu sabah babamın yanına gitti. Tam 91 sene harika bir hayatı, nice şahane arkadaşı, müthiş anıları oldu. Bana göre dünyanın en iyi annesiydi.Ne mutlu bana ki bu yaşıma kadar seninle beraber olabildim. Senin kızın olduğum için de dünyanın en şanslı kızıyım. Babaya ve tüm dostlara selam söyle güzel annem. Nasıl olsa bir gün buluşacağız. Önemli not: Cenaze 27 Ekim çarşamba saat 12:00'de Zincirlikuyu mezarlığı camisinden kalkacaktır. Duası pandemiden dolayı özel olarak okutulacaktır."
 

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