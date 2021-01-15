Ünlü oyuncu Begüm Kütük'ün sakrum kemiği kırıldı

"BU SEFER ZOR GEÇİYOR"

Birkaç gün önce Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Begüm Kütük, “Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz, artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk pandemi böyle geçmemişti, ancak bu sefer çok zor geçiyor” demişti.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Koronavirüsten bir arkadaşını kaybettiğini de anlatan güzel oyuncu, “Çok yakın arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim. Benim için çok zor bir süreç oldu. Sosyal medyada arkadaşımın hesabını görüyorum, numarası kayıtlı ve bazen mesaj atmak istiyorum. O yüzden hepimiz dikkat etmeliyiz. Annemi bile zor görüyorum" diye konuşmuştu.