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Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı!

Büşra ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)  |  30 Haziran 2021 Çarşamba - 22:34 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 22:34

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Ayşegül Çınar savcılık tarafından serbeset bırakılırken Furkan Çalıkoğlu için ise tutuklama talep edildi.


Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
 

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Oyuncu Ayşegül Çınar Furkan Çalıkoğlu
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