Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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- Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı!
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı!
Büşra ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) | 30 Haziran 2021 Çarşamba - 22:34 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 22:34