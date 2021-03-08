Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı!

Otomobilinin bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından arkadaşı Nimet Y. ve aracına uyuşturucu koymuş olabileceği iddiasında bulunduğu eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile birlikte adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan oyuncu Ayşegül Çınar ile 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, Bebek Cevatpaşa Caddesi üzerinde bir araçta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı yapılan polis, verilen adrese baskın yaptı. Arka arkaya park etmiş iki otomobilden birinde birlikte oturan oyuncu Ayşegül Çınar ile arkadaşı Nimet Y.’ye Genel Güvenlik Taraması (GBT) yapan polis daha sonra araçlarda arama yaptı. Yapılan aramada, Çınar’a ait olduğu tespit edilen lüks otomobilin bagajında toplamı 19 gram olan iki ayrı uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan genç oyuncu ile arkadaşı sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği'ne götürüldü.

Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi. Genç oyuncunun bu ifadesi üzerine polis, Furkan Çalıkoğlu’nu da gözaltına aldı. Çalıkoğlu’nun yapılan sorgusunda eski sevgilisinin suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi.