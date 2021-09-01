Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım büyük şok yaşadı! 23 yıl sonra...

Ufuk Yıldırım, 1998 yılında müzik aletleri satan arkadaşından çeşitli enstrümanlar alıp karşılığında 10 bin dolarlık senet imzaladı. Ufuk Yıldırım, borcunu ödemesine rağmen 23 yıl sonra o senet yüzünden icraya verilince savcılığa başvurdu. İddiaya göre Halil Akalın, Ufuk Yıldırım’ın senedini icra takibine koydu. İcraya verildiğini öğrenen Yıldırım, savcılığa başvurarak Halil Akalın’ın suç işlediğini iddia etti. Senet üzerindeki son ödeme tarihi olan 2003 yazısı üzerinde oynama yapıldığını, senedin zaman aşımına uğradığını ve yeni kanuna uygun olmadığını ifade eden sanatçı, Halil Akalın’ın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım, 1998 yılında Taksim'deki müzik aletleri satan arkadaşından birden fazla çalgı aleti aldı. Enstrüman karşılığında 10 bin dolarlık senet veren Yıldırım, borcunu ödemesine rağmen, aradan geçen 23 yıl sonra bu senet nedeniyle icralık oldu. Yıldırım, iş yeri sahibinin sadece kendisine değil, elinde olan tüm senetleri yıllar sonra icraya koyarak müzik camiasını mağdur ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ünlü müzisyen Ufuk Yıldırım, Taksim'deki müzik aletleri satan Halil Akalın ile tanışıyordu. Yıldırım, 1998 yılında bu dükkandan 10 bin dolarlık enstrüman aldı.

Bu enstrümanlar karşılığında Akalın'a bir bono verdi. Borcunu ödeyen Yıldırım iddiaya göre yıllar sonra Akalın'dan bir telefon aldı. Dükkanı kapatan Akalın, zor günler geçirdiğini, bu nedenle yıllardır kendisinde kalan ünlülere ait senetleri iade edeceğini söyledi. İade etme karşılığında zor durumda olduğu için bin lira isteyen Akalın, ABD 'de yaşayan Yıldırım'dan para alamadı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yine İddiaya göre Halil Akalın, ünlü sanatçı Ufuk Yıldırım'ın senedini icra takibine koydu. Hakkındaki icra takibinden haberdar olan Yıldırım, savcılığa başvurarak Halil Akalın'ın suç işlediğini iddia etti.

Senet üzerinde son ödeme tarihi 2003 olan tarih üzerinde oynama yapıldığını, senedin yapılan incelemede zaman aşımına uğrayan ve yeni kanuna uygun olmayan bir senet olduğunu ifade eden ünlü sanatçı, Akalın'ın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.