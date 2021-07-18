Ünlü müzisyen Mark Hoppus'dan üzücü haber!

90'ların sonlarına ve 2000'lere damga vuran rock grubu Blink-182'nun vokalisti ve bas gitaristi Mark Hoppus, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Hoppus, hastalığının vücudunda yayıldığını açıkladı.

Blink-182 isimli ABD ’li rock grubunun bir süredir kanserle mücadele eden solisti ve bas gitaristi Mark Hoppus yaşadıklarını ve hastalığının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Twitch üzerinden bir yayına katılan 49 yaşındakİ Hoppus, “Dördüncü evre lenfoma teşhisi konuldu. Şu an anladığım kadarıyla kanser vücudumda dört farklı bölgeye sıçradı. Vücudumda dört bölgeye yayıldığını nasıl anladılar bilmiyorum ama sanırım bu en yüksek seviye” dedi.